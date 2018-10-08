Нападающий Павел Ротенберг выступает во второй по силе юниорской лиге США — NAHL —за клуб «Брукинс Близзард». 18-летний хоккеист переехал в Северную Америку без официального объявления. Летом было известно, что Ротенберг рассматривает возможность переезда в Северную Америку.



Павел Ротенберг, сын председателя правления ФХР Аркадия Ротенберга, выступал в Молодёжной хоккейной лиге за петербургское «Динамо». В 48 матчах регулярного чемпионата сезона-2017/18 он записал в свой актив 14 (5+9) очков при показателе полезности «-2». В 8 играх плей-офф он отдал две результативные передачи. В активе игрока есть также выступления за юниорскую сборную России.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»