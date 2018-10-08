Дубль и буллит Аалтонена принесли «Витязю» победу над «Сочи»

Хоккейный клуб «Сочи» на домашней площадке уступил подмосковному «Витязю», встреча завершилась в серии буллитов со счётом 2:3 Б.



Счёт во встрече был открыт на 18-й минуте, заброшенную шайбу в свой актив записал нападающий «Витязя» Миро Аалтонен. После второго периоде счёт стал равным — на голы Эрика О'Делла и Йоанна Овитю гости ответили ещё одной шайбой Аалтонена. Третий период и дополнительное время прошли без точных бросков, а в серии буллитов сильнее оказались гости, победный буллит реализовал Аалтонен.

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами встречи также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



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