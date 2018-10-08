Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Дубль и буллит Аалтонена принесли «Витязю» победу над «Сочи»

Дубль и буллит Аалтонена принесли «Витязю» победу над «Сочи»
Хоккей / КХЛ

Хоккейный клуб «Сочи» на домашней площадке уступил подмосковному «Витязю», встреча завершилась в серии буллитов со счётом 2:3 Б.

Счёт во встрече был открыт на 18-й минуте, заброшенную шайбу в свой актив записал нападающий «Витязя» Миро Аалтонен. После второго периоде счёт стал равным — на голы Эрика О'Делла и Йоанна Овитю гости ответили ещё одной шайбой Аалтонена. Третий период и дополнительное время прошли без точных бросков, а в серии буллитов сильнее оказались гости, победный буллит реализовал Аалтонен.

КХЛ - регулярный чемпионат
08 октября 2018, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
2 : 3
0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 0:1
Витязь
Московская область
0:1 – Аалтонен (Сёмин, Стасенко) – 17:26 (5x5), 1:1 – О'Делл (Росен, Капустин) – 20:45 (5x4), 1:2 – Аалтонен (Сёмин, Романов) – 29:17 (5x5), 2:2 – Овитю (Шмелёв) – 34:19 (5x5), 2:3 – Аалтонен – 65:00 ( ПБ)

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами встречи также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент