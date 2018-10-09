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Дубль Айкела принёс «Баффало» победу над «Вегасом»

Дубль Айкела принёс «Баффало» победу над «Вегасом»
Хоккей / НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» на домашней площадке одержал победу над «Вегас Голден Найтс», встреча завершилась со счётом 4:2. «Клинки» выиграли две игры из трёх в нынешнем регулярном чемпионате.

Главной звездой матча стал нападающий хозяев Джек Айкел, оформивший дубль. Американский форвард по разу отличился в большинстве и в равных составах. Также в составе команды Фила Хаусли заброшенными шайбами отметились защитник Марко Сканделла и форвард Джейсон Поменвиль. В составе проигравших успех праздновали форварды Эрик Хаула и Джонатан Маршессо.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 октября 2018, понедельник. 22:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
4 : 2
1:0, 3:1, 0:1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 – Айкел (Ристолайнен, Окпосо) – 14:31 (5x4), 2:0 – Айкел (Райнхарт, Шири) – 24:58 (5x5), 2:1 – Хаула (Карлссон, Маршессо) – 27:28 (5x5), 3:1 – Сканделла (Окпосо, Берглунд) – 28:15 (5x5), 4:1 – Поменвиль (Родригес, Гиргенсонс) – 29:43 (5x5), 4:2 – Маршессо (Карлссон) – 50:47 (5x5)

Команда Жерара Галлана потерпела вторую неудачу в нынешнем сезоне.

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