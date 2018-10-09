Дубль Айкела принёс «Баффало» победу над «Вегасом»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» на домашней площадке одержал победу над «Вегас Голден Найтс», встреча завершилась со счётом 4:2. «Клинки» выиграли две игры из трёх в нынешнем регулярном чемпионате.

Главной звездой матча стал нападающий хозяев Джек Айкел, оформивший дубль. Американский форвард по разу отличился в большинстве и в равных составах. Также в составе команды Фила Хаусли заброшенными шайбами отметились защитник Марко Сканделла и форвард Джейсон Поменвиль. В составе проигравших успех праздновали форварды Эрик Хаула и Джонатан Маршессо.

Команда Жерара Галлана потерпела вторую неудачу в нынешнем сезоне.