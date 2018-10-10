Кто победит в московском дерби ЦСКА с «Динамо» и другие матчи дня

Сегодня, 10 октября, в Континентальной хоккейной лиге состоится четыре матча регулярного чемпионата.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Металлург» Мг — «Автомобилист»;

— «Йокерит» — «Витязь»;

— СКА — «Локомотив»;

— ЦСКА — «Динамо» М.

Принять участие в опросе также можно по ссылке.

Бело-голубые крайне неудачно проводят последние дерби. Предыдущие четыре встречи остались за ЦСКА. Соперники уже встречались друг с другом и в нынешнем регулярном чемпионате. Во дворце спорта «Мегаспорт» сильнее оказались «армейцы» (3:1). В последний раз «Динамо» брало верх 18 января 2017 года, когда единственную шайбу в матче забросил Алексей Терещенко.