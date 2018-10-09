Борщевский: Атюшов — значимая фигура в «Амуре», но капитанами должны быть все

Главный тренер хабаровского «Амура» Николай Борщевский поделился впечатлениями от выигранного матча с челябинским «Трактором» (3:1). Клуб прервал неудачную серию из семи поражений.



«Игра была важна в психологическом плане — в предыдущих встречах нам чего-то не хватало, особенно это проявлялось в третьем периоде. Сегодня третий период мы сумели выиграть, это положительный момент для нас. Ребята очень хотели победить и одержали важную победу для болельщиков.



Атюшов сегодня показал себя лидером? Он сегодня забил, и он значимая фигура в команде, но я всегда говорю парням, что у нас все должны быть капитанами и вести команду вперёд», — передаёт слова Борщевского корреспондент «Чемпионата» Егор Параскун.

«Амур» прервал неудачную серию, взяв верх над «Трактором»