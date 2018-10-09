«Амур» прервал неудачную серию, взяв верх над «Трактором»

Хабаровский «Амур» на домашней арене одержал победу над челябинским «Трактором», встреча завершилась со счётом 3:1. Подопечные Николая Борщевского прервали неудачную серию из семи проигранных матчей.



Счёт во встрече был открыт уже на третьей минуте, заброшенную шайбу на свой счёт записал хоккеист «Трактора» Марсель Шолохов. Через несколько минут «Амур» сравнял счёт благодаря голу Глеба Корягина. Во втором периоде гол Виталия Атюшова вывел хабаровский клуб вперёд, а в третьем периоде Данил Файзулин установил окончательный счёт — 3:1.

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