Первый гол Падакина помог «Нефтехимику» обыграть «Спартак»

Нижнекамский «Нефтехимик» на домашней арене одержал победу над московским «Спартаком», встреча завершилась со счётом 4:1. Команда Вадима Епанчинцева выиграла только один матч из последних пяти.



Счёт в первом периоде открыл «Спартак», заброшенную шайбу на свой счёт записал Илья Талалуев. В промежуток с 21-й по 52-ю минуту забивала только команда Андрея Назарова, точными бросками отметились Павел Падакин, Дамир Шарипзянов, Ильдар Шиксатдаров и Павел Куликов. Больше голов в матче забито не было — 4:1.

Посмотреть видео с опасными моментами и заброшенными шайбами также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги



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