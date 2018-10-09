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Первый гол Падакина помог «Нефтехимику» обыграть «Спартак»

Первый гол Падакина помог «Нефтехимику» обыграть «Спартак»
Хоккей / КХЛ

Нижнекамский «Нефтехимик» на домашней арене одержал победу над московским «Спартаком», встреча завершилась со счётом 4:1. Команда Вадима Епанчинцева выиграла только один матч из последних пяти.

Счёт в первом периоде открыл «Спартак», заброшенную шайбу на свой счёт записал Илья Талалуев. В промежуток с 21-й по 52-ю минуту забивала только команда Андрея Назарова, точными бросками отметились Павел Падакин, Дамир Шарипзянов, Ильдар Шиксатдаров и Павел Куликов. Больше голов в матче забито не было — 4:1.

Посмотреть видео с опасными моментами и заброшенными шайбами также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

КХЛ - регулярный чемпионат
09 октября 2018, вторник. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
4 : 1
0:1, 2:0, 2:0
Спартак
Москва
0:1 – Талалуев (Воронин) – 11:47 (5x5), 1:1 – Падакин (Сергеев) – 20:49 (5x5), 2:1 – Шарипзянов (Порядин, Якимов) – 34:34 (5x5), 3:1 – Шиксатдаров (Якимов) – 44:15 (5x5), 4:1 – Куликов (Шарипзянов) – 51:04 (5x4)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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