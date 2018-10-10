М. Григоренко: ЦСКА сейчас в очень хорошей форме, потихоньку находим свою игру

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко поделился эмоциями после выездной победы над «Авангардом» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ, а также оценил старт столичного клуба в новом сезоне. На данный момент победная серия «армейцев» составляет девять матчей.

«На самом деле приятно было выиграть. Не знаю, можно ли по качеству назвать эту игру лучшей из всех, сыгранных ЦСКА в сезоне. Надеюсь, она не лучшая — впереди ещё весь сезон и плей-офф. Я верю, что наши лучшие игры ещё впереди. Но против «Авангарда» мы сыграли хорошо. Здорово, что выиграли у такого серьезного соперника.

Сейчас команда в очень хорошей форме — девять побед подряд одержали. Поэтому не хочется говорить про негативные моменты из-за проигранных в начале сезона встреч. Есть задача — победно пройти четырёхматчевую домашнюю серию. В принципе, мы потихоньку находим свою игру», — приводят слова Григоренко «Известия».