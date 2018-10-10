Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

М. Григоренко: ЦСКА сейчас в очень хорошей форме, потихоньку находим свою игру

М. Григоренко: ЦСКА сейчас в очень хорошей форме, потихоньку находим свою игру
Хоккей / КХЛ

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко поделился эмоциями после выездной победы над «Авангардом» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ, а также оценил старт столичного клуба в новом сезоне. На данный момент победная серия «армейцев» составляет девять матчей.

«На самом деле приятно было выиграть. Не знаю, можно ли по качеству назвать эту игру лучшей из всех, сыгранных ЦСКА в сезоне. Надеюсь, она не лучшая — впереди ещё весь сезон и плей-офф. Я верю, что наши лучшие игры ещё впереди. Но против «Авангарда» мы сыграли хорошо. Здорово, что выиграли у такого серьезного соперника.

Сейчас команда в очень хорошей форме — девять побед подряд одержали. Поэтому не хочется говорить про негативные моменты из-за проигранных в начале сезона встреч. Есть задача — победно пройти четырёхматчевую домашнюю серию. В принципе, мы потихоньку находим свою игру», — приводят слова Григоренко «Известия».

Григоренко рвёт и мечет! Под его натиск попал «Авангард»
Лучший бомбардир ЦСКА поймал кураж.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент