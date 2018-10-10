«Каролина» обыграла «Ванкувер», А. Свечников отметился заброшенной шайбой

Завершился очередной матч второго игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. «Каролина Харрикейнз» принимал на домашнем льду «Ванкувер Кэнакс» и одержал победу – 5:3 (3:1, 1:2, 1:0). Решающим в матче стал первый период, в котором хозяевам удалось забросить 3 шайбы.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Кэнакс» Свен Берчи, записавший на свой счёт 3 (2+1) балла за результативность. Нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников, второй номер драфта-2018, забросил свою вторую шайбу в нынешнем сезоне. Голами в составе «Каролины» также отметились Джордан Стаал, Бретт Пеше, Себастьян Ахо и Уоррен Фёгеле.

Российский нападающий «Ванкувера» Николай Голдобин провёл на льду 16 минут 4 секунды, нанёс 3 броска и окончил матч с показателем «-1».