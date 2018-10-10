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«Каролина» обыграла «Ванкувер», А. Свечников отметился заброшенной шайбой

«Каролина» обыграла «Ванкувер», А. Свечников отметился заброшенной шайбой
Хоккей / НХЛ

Завершился очередной матч второго игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. «Каролина Харрикейнз» принимал на домашнем льду «Ванкувер Кэнакс» и одержал победу – 5:3 (3:1, 1:2, 1:0). Решающим в матче стал первый период, в котором хозяевам удалось забросить 3 шайбы.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Кэнакс» Свен Берчи, записавший на свой счёт 3 (2+1) балла за результативность. Нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников, второй номер драфта-2018, забросил свою вторую шайбу в нынешнем сезоне. Голами в составе «Каролины» также отметились Джордан Стаал, Бретт Пеше, Себастьян Ахо и Уоррен Фёгеле.

Российский нападающий «Ванкувера» Николай Голдобин провёл на льду 16 минут 4 секунды, нанёс 3 броска и окончил матч с показателем «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
10 октября 2018, среда. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
5 : 3
3:1, 1:2, 1:0
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 – Стаал – 00:43 (5x5), 1:1 – Берчи (Эдлер, Танев) – 06:12 (5x5), 2:1 – Пеше (Терявяйнен, Ахо) – 11:17 (5x5), 3:1 – Ахо (Ферланд, Терявяйнен) – 17:51 (5x5), 3:2 – Хорват (Берчи, Бёзер) – 20:46 (5x4), 4:2 – Свечников (Славин, Хэмилтон) – 21:54 (5x5), 4:3 – Берчи (Эдлер, Петтерссон) – 23:24 (5x4), 5:3 – Фёгеле (Уильямс, Стаал) – 53:48 (5x5)
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