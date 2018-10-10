Накладал: Елесин может закрепиться за океаном, но ему нужно ещё поиграть в КХЛ

Защитник сборной Чехии и «Локомотива» Якуб Накладал поделился мнением о защитнике команды Александре Елесине.

«Елесин уже в прошлом году хорошо играл. Ему не хватало уверенности, которую можно обрести только в играх. И в этом сезоне видно, что он быстро растёт как хоккеист, его игра становится только лучше и лучше. У Елесина очень хороший потенциал, и не только у него — у всех молодых хоккеистов «Локомотива».

Готов ли он к НХЛ? Тяжело сказать, готов или нет. Не попробуешь — никогда не узнаешь. Чтобы попасть в команду НХЛ, нужна ещё удача. У Елесина хороший шанс закрепиться за океаном, но ему нужно ещё поиграть здесь, чтобы обрести больше уверенности. Елесину нравится играть жёстко, а такая игра ценится за океаном», — приводит слова Накладала «Спорт день за днём».