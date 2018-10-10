Главный тренер «Виннипега» Пол Морис вышел на 7-е место по матчам в НХЛ

«Виннипег Джетс» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ принимал на домашнем льду «Лос-Анджелес Кингз» и одержал победу – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).

Для главного тренера «Джетс» Пола Мориса эта игра стала 1450-й в НХЛ. Он вышел на седьмое место в истории НХЛ про проведённым матчам, опередив Дика Ирвина (1449). Рекорд принадлежит Скотти Боумэну — 2141, второе место занимает наставник «Чикаго Блэкхоукс» Джоэль Кенневилль — 1624, топ-3 замыкает Эл Арбур — 1607. На пятой позиции располагается главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц — 1536. Следующей целью для Мориса является результат Линди Раффа — 1493 игры.

Напомним, что в сезоне-2012/13 канадский специалист возглавлял магнитогорский «Металлург».