АХЛ: Клим Костин после сольного прохода забросил 1-ю шайбу в сезоне

«Сан-Антонио Рэмпейдж» в матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги принимал на домашнем льду «Милуоки Адмиралз» и проиграл со счётом 3:4 (0:2, 2:0, 1:2). Это была единственная встреча в программе игрового дня.

Третьей звездой матча стал российский нападающий Клим Костин. Воспитанник московского «Динамо» отметился красивым голом. Клим получил шайбу в средней зоне, набрал скорость, обыграл защитника и в ближнем бою переиграл Тома Макколлума.

Видео гола также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Сан-Антонио».

В нынешнем сезоне на счету 19-летнего форварда 1 (1+0) очко в двух матчах при показателе полезности «-1». За карьеру в АХЛ Клим провёл 69 матчей, забросив 7 шайб и сделав 22 результативные передачи.