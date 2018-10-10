Террьен: какой бы вызов ни встал передо мной – в КХЛ или НХЛ, я его приму

Бывший тренер «Монреаль Канадиенс» и «Питтсбург Пингвинз» Мишель Террьен заявил, что открыт для предложений из КХЛ.

«Хартли – мой хороший друг, в молодости мы вместе работали в юниорской лиге. Я слежу за его успехами в КХЛ, он и в НХЛ был отличным тренером. Не удивлён, что он успешно тренирует в КХЛ. Я слежу за турнирной таблицей, просматриваю новости и счастлив за него. О КХЛ я знаю не много, больше внимания уделяю НХЛ, но КХЛ изменилась, там играют в быстрый хоккей. Это серьёзная лига, все, кто там играл, возвращаются с хорошим опытом. Знаю точно, Бобу там очень нравится.

Никто не знает своё будущее. Если поступит предложение, я его изучу, разузнаю о команде. Если это будет хорошая возможность поработать в хорошем городе с хорошими людьми, буду рассматривать. Я открыт к работе в КХЛ. В каждой команде свои задачи – кто-то хочет стать чемпионом, кто-то – серьёзным претендентом на титул. Я бы принял предложения команды, если бы понял, что там буду работать с удовольствием. Я бы хотел работать с игроками, которые хотят побеждать, с командой, у которой правильный настрой. Не хочу куда-то ехать просто так, чтобы куда-то поехать. Я хочу поехать куда-то, если смогу помочь команде и получить хороший опыт.

Я всё ещё молод, но уже опытен. Работа с командой у тренера в крови. Мне всё нравится в хоккее – работать с игроками, добиваться целей. Жизнь – это вызов, и какой бы вызов ни встал передо мной – в КХЛ или НХЛ, я его приму», — сказал Террьен в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Мишель Террьен был уволен из «Монреаля» в середине сезона-2016/17 после пяти лет работы с командой. За свою долгую тренерскую карьеру он успел дважды поработать с «Канадиенс», а также провёл почти четыре сезона в «Питтсбурге», где в 2007 году стал номинантом на «Джек Адамс Эворд». На его счету 406 побед в 814 матчах НХЛ, а также 38 побед в 71 матче плей-офф. Главными достижениями Террьена в НХЛ можно назвать выход в финал Кубка Стэнли с «Питтсбургом» (2008) и выход в финал Востока с «Монреалем» (2014).