Метсола — о рекорде КХЛ: окей, но это не важно. «Авангард» бросал отовсюду

Вратарь «Салавата Юлаева» Юха Метсола прокомментировал рекорд КХЛ, который он установил в матче регулярного чемпионата с «Авангардом» (3:2), отразив 62 броска за игру.

«62 сейва? Они бросали отовсюду. И могли забить больше. Мы хорошо играли в защите, даже несмотря на то что они нанесли много бросков, по-настоящему опасных было не так уж и много. Думаю, что мы сегодня неплохо оборонялись, и в этом причина. Второй период мы провели не лучшим образом, но всё закончилось хорошо. Первый и третий периоды мы выглядели хорошо, и сегодня этого оказалось достаточно. В следующей игре этого может не хватить, поэтому нам нужно играть все 60 минут.

Одна из лучших игр в лиге? Не знаю, сложно сказать. Победа есть победа, и это главное. Это новый рекорд КХЛ? Окей, но это не так уж и важно. Какой-то подарок от клуба? Нет, спасибо. Ничего не надо», — цитирует Метсолу «Спорт Бизнес Online».