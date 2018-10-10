Сергей Бобровский будет играть в шлеме с эмблемой «Локомотива»

Представлен новый дизайн шлема российского вратаря «Коламбус Блю Джекетс» Сергея Бобровского. Фотографию в своём «инстаграме» опубликовал автор росписи Дэвид Гуннарссон.

На шлеме российского голкипера помимо эмблемы его нынешнего клуба изображён логотип ярославского «Локомотива», а также присутствует надпись на русском языке «Вечная память парням». Таким образом Бобровский почтил память погибшей в 2011 году в авиакатастрофе ярославской команды.

Фото также можно посмотреть в «инстаграме» Дэвида Гуннарсона.

Напомним, что контракт Бобровского с «Коламбусом» составляет $ 7,42 млн за сезон, а его действие завершается 1 июля 2019 года. В этом сезоне Бобровский одержал 1 победу в 2 матчах при коэффициенте надёжности 2,52.