Сергей Бобровский будет играть в шлеме с эмблемой «Локомотива»

Представлен новый дизайн шлема российского вратаря «Коламбус Блю Джекетс» Сергея Бобровского. Фотографию в своём «инстаграме» опубликовал автор росписи Дэвид Гуннарссон.
На шлеме российского голкипера помимо эмблемы его нынешнего клуба изображён логотип ярославского «Локомотива», а также присутствует надпись на русском языке «Вечная память парням». Таким образом Бобровский почтил память погибшей в 2011 году в авиакатастрофе ярославской команды.
Фото также можно посмотреть в «инстаграме» Дэвида Гуннарсона.
Напомним, что контракт Бобровского с «Коламбусом» составляет $ 7,42 млн за сезон, а его действие завершается 1 июля 2019 года. В этом сезоне Бобровский одержал 1 победу в 2 матчах при коэффициенте надёжности 2,52.
Команда легенд и парней с нашего двора. Каким был тот «Локомотив»
Они могли привезти в Ярославль кубок.