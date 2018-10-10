Кудашов: анализ «Локомотива» не говорит о том, что они играют только от обороны

Тренер СКА Алексей Кудашов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата с «Локомотивом», который состоится сегодня, 10 октября, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

«Соперник будет играть от обороны? У нас есть несколько планов на игру. Анализ соперника не говорит о том, что они играют только от обороны. Наоборот, они действуют первым номером, часто играют в давление. Готовимся к двустороннему матчу. Уверен, что игра будет жёсткой, быстрой и напряженной.

Первый матч выиграли не очень уверенно? На самом деле, 2:0 – это очень уверенная победа. Ни одного гола не пропущено, а двух забитых достаточно. Игра на игру не приходится, где-то бывает больше удалений, лучше используем свои моменты. А сегодня матч будет плотным, не думаю, что будет много голевых шансов. Кто сыграет в воротах? В воротах сегодня Хелльберг. Пока так.

Гусев и Херсли — лучшие игроки недели? Отмечать никого не будем. В первую очередь, индивидуальные призы – заслуга всей команды. Остановимся на этом», — цитирует Кудашова официальный сайт СКА.