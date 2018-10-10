Террьен: не удивлён, что Гончар стал успешным тренером, он и мне помогал

Бывший тренер «Монреаль Канадиенс» и «Питтсбург Пингвинз» Мишель Террьен поделился воспоминаниями от совместной работы в «Пингвинз» с российским защитником Сергеем Гончаром, который ныне работает помощником Майка Салливана.

«Не удивлён тому, что Гончар добился успеха как тренер защитников в «Питтсбурге», ведь он обожает хоккей. В свой последний сезон он играл за «Даллас», и мы совершили обмен, чтобы получить его. Хотели, чтобы Сергей работал с молодыми ребятами. Он оставался с ними после тренировок, думаю, ему это понравилось. Я понимал, что он может стать тренером. Тренеры любят игру, и Гончар её любит. Он замечательный человек, очень спокойный, его все уважают.

В «Питтсбурге» он стал хорошим тренером. Он умный парень и делился своим пониманием игры с другими игроками и тренерами, помогал советами по своей технике и видению игры. Он и мне помогал, например с игрой в большинстве. Он задавал много вопросов, это всегда знак, что человек болеет хоккеем. Он всегда хотел быть одним из лучших на льду и много работал ради этого», — сказал Террьен в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.



Мишель Террьен был уволен из «Монреаля» в середине сезона-2016/17 после пяти лет работы с командой. За свою долгую тренерскую карьеру он успел дважды поработать с «Канадиенс», а также провёл почти четыре сезона в «Питтсбурге», где в 2007 году стал номинантом на «Джек Адамс Эворд». На его счету 406 побед в 814 матчах НХЛ, а также 38 побед в 71 матче плей-офф. Главными достижениями Террьена в НХЛ можно назвать выход в финал Кубка Стэнли с «Питтсбургом» (2008) и выход в финал Востока с «Монреалем» (2014).