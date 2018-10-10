КХЛ отменила штраф Павла Акользина за симуляцию

Континентальная хоккейная лига отменила штраф нападающего «Барыса» Павла Акользина за симуляцию, информирует официальный сайт КХЛ. Форвард был наказан малым штрафом в игре регулярного чемпионата с рижским «Динамо» (3:1).

«В связи с обращением комиссии по экспертной оценке судейства матчей чемпионата КХЛ Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод встречи «Барыс» — «Динамо» (Рига). На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на форварда «Барыса» Павла Акользина по п. 4.5 статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ», — сказано в официальном сообщении.

Видео момента также можно посмотреть на официальном сайте лиги.