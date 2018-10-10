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М. Майоров: у меня есть теория по поводу отсутствия аншлага на «Уфа-Арене»

М. Майоров: у меня есть теория по поводу отсутствия аншлага на «Уфа-Арене»
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Максим Майоров после победы над «Авангардом» (3:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги затронул тему низкой посещаемости арены в Уфе.

Посещаемость клубов КХЛ в сезоне-2018/19

«Обидно, что на игру пришло всего шесть тысяч человек. Всегда приятнее играть, когда много людей находится на трибунах, болеют, помогают и поддерживают. У меня есть своя теория на эту тему, но я её не могу сказать», – приводит слова Майорова «Спорт Бизнес Online».

Уфимская команда обыграла омичей благодаря голкиперу Юхе Метсоле, который отразил 62 броска из 64. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Вячеслав Солодухин и Дмитрий Кугрышев, который записал на свой счёт два результативных броска.

«Авангард» проиграл, уничтожив Уфу по броскам – 64-11. Как такое возможно?
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