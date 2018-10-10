Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Встреча Путина и Нурмагомедова
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

СКА — «Локомотив»: Кузьменко вернулся в состав «армейцев»

СКА — «Локомотив»: Кузьменко вернулся в состав «армейцев»
Хоккей / КХЛ

Питерский СКА и ярославский «Локомотив» объявили составы на очный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится сегодня, 10 октября, начало – в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В состав питерцев вернулся форвард Андрей Кузьменко, который заменил Алексея Кручинина.

СКА:

Хелльберг (Шестёркин);
Гавриков — Херсли, Гусев – Дацюк – Якупов;
Зуб – Белов, Кузьменко – Бывальцев – Барабанов;
Хафизуллин – Земченок, Дергачёв – Коскиранта – Плотников;
Сёмин, Тихонов – Каблуков – Кетов, Марченко.

«Локомотив»:

Коновалов (Исаев);
Рафиков – Накладал; Локтионов – Контиола – Козун;
Кутузов – Аверин, Аверин – Красковский – Санников;
Елесин – Кронвалль, Картаев – Алексеев – Апальков;
Осипов, Каюмов – Иванов – Беляев, Аноховский.

Интриги дня КХЛ: СКА – машина, «Локомотиву» поможет чудо
А ЦСКА снова выиграет в дерби у «Динамо».
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент