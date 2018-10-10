Питерский СКА и ярославский «Локомотив» объявили составы на очный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится сегодня, 10 октября, начало – в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В состав питерцев вернулся форвард Андрей Кузьменко, который заменил Алексея Кручинина.
СКА:
Хелльберг (Шестёркин);
Гавриков — Херсли, Гусев – Дацюк – Якупов;
Зуб – Белов, Кузьменко – Бывальцев – Барабанов;
Хафизуллин – Земченок, Дергачёв – Коскиранта – Плотников;
Сёмин, Тихонов – Каблуков – Кетов, Марченко.
«Локомотив»:
Коновалов (Исаев);
Рафиков – Накладал; Локтионов – Контиола – Козун;
Кутузов – Аверин, Аверин – Красковский – Санников;
Елесин – Кронвалль, Картаев – Алексеев – Апальков;
Осипов, Каюмов – Иванов – Беляев, Аноховский.
СКА — «Локомотив»: Кузьменко вернулся в состав «армейцев»