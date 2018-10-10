СКА — «Локомотив»: Кузьменко вернулся в состав «армейцев»

Питерский СКА и ярославский «Локомотив» объявили составы на очный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится сегодня, 10 октября, начало – в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В состав питерцев вернулся форвард Андрей Кузьменко, который заменил Алексея Кручинина.



СКА:



Хелльберг (Шестёркин);

Гавриков — Херсли, Гусев – Дацюк – Якупов;

Зуб – Белов, Кузьменко – Бывальцев – Барабанов;

Хафизуллин – Земченок, Дергачёв – Коскиранта – Плотников;

Сёмин, Тихонов – Каблуков – Кетов, Марченко.



«Локомотив»:



Коновалов (Исаев);

Рафиков – Накладал; Локтионов – Контиола – Козун;

Кутузов – Аверин, Аверин – Красковский – Санников;

Елесин – Кронвалль, Картаев – Алексеев – Апальков;

Осипов, Каюмов – Иванов – Беляев, Аноховский.

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