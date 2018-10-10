«Айлендерс» выставили Коваржа на драфт отказов с целью расторжения контракта

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» выставил на драфт отказов нападающего Яна Коваржа, информирует известный обозреватель телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман.



Летом спортсмен подписал с «островитянами» контракт сроком на один сезон, однако в начале октября клуб из Нью-Йорка отправил игрока в фарм-клуб. По похожей схеме в прошлом сезоне Вадим Шипачёв покинул «Вегас Голден Найтс».



28-летний чешский хоккеист на протяжении пяти предыдущих лет выступал в КХЛ. Он провёл 285 матчей в свитере «Магнитки» и записал на свой счёт 286 (97+189) очков. Ян является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016) и трёхкратным участником Матча всех звёзд КХЛ (2014, 2016, 2017).



Коварж пять раз защищал цвета сборной Чехии на чемпионатах мира (2013-2017). Он набрал 19 (6+13) очков в 42 проведённых матчах.

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