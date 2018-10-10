Защитник «Флориды» Богдан Киселевич близок к возвращению в строй

Защитник «Флориды Пантерз» Богдан Киселевич близок к тому, чтобы вернуться в строй, сообщает североамериканский журналист Джеймисон Оливе.



«Маккензи и Киселевич точно пропустят ближайший матч с «Коламбус Блю Джекетс», их участие в игре было под вопросом изначально. Наставник «пантер» Боб Бугнер надеется, что хоккеисты выйдут на лёд во встрече с «Ванкувер Кэнакс», которая состоится в субботу, но я бы сказал, что шансы 50 на 50», — написал Оливе в своём «твиттере».



Киселевич пропустил старт сезона из-за перелома челюсти. Россиянин получил травму в предсезонном матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3). Защитник получил повреждение после неудачной попытки блокировать бросок соперника. Шайба попала игроку в лицо, после чего ему наложили 40 швов.

Защитнику «Флориды» Киселевичу наложили 40 швов после попадания шайбы в лицо