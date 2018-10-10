«Йокерит» победил «Витязь», забросив три шайбы в заключительном периоде

«Йокерит» оказался сильнее «Витязя» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Хельсински и закончилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Лаури Марьямяки.

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Первый период не порадовал зрителей, пришедших на арену в столице Финляндии, заброшенными шайбами, а во втором игровом отрезке команды обменялись результативными бросками. На гол Ессе Йоэнсуу подопечные Валерия Белова ответили шайбой Дениса Кокарева. Спустя пару минут после второго перерыва хозяева снова вышли вперёд стараниями Брайана О’Нилла. В концовке встречи Йон Норман реализовал численный перевес, а затем Мика Ниеми отличился в меньшинстве.



Финская команда одержала четвёртую победу в последних пяти матчах, в то время как подмосковный клуб прервал серию из двух успешных результатов.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.