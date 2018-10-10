Крикунов: хорошо, что «Динамо» сейчас попало на ЦСКА

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги гостевого матча с ЦСКА (1:5) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Бело-голубые прервали серию из двух побед.



«Я скажу, что хорошо, что нам сейчас попался ЦСКА. Вернее, мы им попались. По крайней мере, я посмотрел всех игроков в деле с хорошим соперником. Нам надо работать, подтягивать много разных моментов. Кто сегодня разочаровал? Нападающие.



Почему поставили Ерёменко? Бочаров подсел, поэтому пришлось ставить Александра. Хотели, чтобы Бочаров отдохнул.



Удивил ли гол Меньшикова? Удивил. С вытянутых рук как он попал, такой хитрый бросок получился», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

ЦСКА задавил «Динамо» — бело-голубые не в состоянии снять проклятие Владимир Крикунов и Александр Ерёменко бессильны против статистики.