Капризов: не высказывал Шипачёву, что он симулянт, у нас хорошие отношения

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов подвёл итоги домашнего матча с московским «Динамо» (5:1).



«После второго периода счёт был 2:1, ничего неясно. Здорово, что потом забили. Мы с Григоренко и Веем стараемся, больше разговариваем, с каждой игрой лучше друг друга понимаем. За исключением второго периода, в котором мы дали создать много моментов сопернику, матч понравился. Первый и третий периоды отыграли неплохо.



Зачем зацепил Шипачёва? Вроде не цеплял. Чуть-чуть, может, было. Он упал. Не высказывал ему, что он симулянт. У нас с Шипачёвым хорошие отношения, мы с ним общаемся. Я просто крикнул ему и сказал, что немного задел его, и всё. А так, особо не говорили.



В эпизоде со вторым голом просто бросил из-под защитника — и всё, так получилось. Не чувствовал, что вратарь «Динамо» дрогнул. Почему оборона соперника треснула, спросите у них», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

ЦСКА задавил «Динамо» — бело-голубые не в состоянии снять проклятие Владимир Крикунов и Александр Ерёменко бессильны против статистики.