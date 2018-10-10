Капризов — о Кокорине и Мамаеве: стулом никого в жизни не бил, дрался в детстве

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов поделился мнением об инциденте, в который оказались вовлечены российские футболисты, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.

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«Арестовали футболистов Кокорина и Мамаева? Я читал, конечно, эти новости. Только ленивый их не читал. Хотя, наверное, даже ленивый читал. Хоккеисты умеют себя вести лучше футболистов? Надеюсь.



Бил ли я кого-то стулом в жизни? Нет. Просто иногда дрался, в детстве. На льду дрался, когда в «Кузне» играл, команда на команду», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



Кокорина и Мамаева обвиняют в избиении двух человек. Сегодня, 10 октября, футболисты дали показания, после чего были задержаны на 48 часов.