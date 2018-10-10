Зуб: «Локомотив» показывает обычный хоккей, СКА не смог забить «грязный» гол

Защитник СКА Артём Зуб прокомментировал поражение от «Локомотива» со счётом (0:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Матч получился таким упорным, сложным и вязким по одной причине: мы играли против «Локомотива». Хоккейные шахматы? На ваше усмотрение, можно ли так назвать матч.



Наверное, где-то мы мало мешали Коновалову. Лезли на ворота, но этого было недостаточно, чтобы забить. Ну и вратарь там не просто так сидел, стоял и играл хорошо. Голов не хватило.



Предыдущая игра с «Локомотивом» от сегодняшней особо ничем не отличалась, такая же. Не смогли затолкать шайбу, забросить ту самую, «грязную». Обычный хоккей показывает «Локомотив», больше сказать нечего», — передаёт слова Зуба корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА впервые за три года остался с баранкой. Всему виной Илья Коновалов 10 октября 2015-го СКА последний раз проиграл всухую, и тоже «Локомотиву».