Александр Овечкин и Евгений Кузнецов вошли в число лучших игроков дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте подвела итоги первого игрового дня регулярного чемпионата, определив тройку главных звёзд.

Третья звезда – нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, забросивший шайбу и сделавший три результативные передачи в игре с «Вегас Голден Найтс» (5:2)

Вторая звезда – капитана «Вашингтона» Александр Овечкин, оформивший дубль в матче с «Вегасом» (5:2). Он вышел на 17-е место в истории НХЛ по заброшенным шайбам, обойдя Бобби Халла, забившего 610 голов. Сейчас на счету Александра 611 голов, следующей его целью является результат Джо Сакика и Джерома Игинлы – 625 шайб.

Лучшим игроком дня признан форвард «Филадельфии Флайерз» Якуб Ворачек, набравший 5 (2+3) очков во встрече с «Оттавой Сенаторз» (7:4).