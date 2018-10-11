Билялетдинов: поправить большинство не так просто, как кажется

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итоги выездной серии и рассказал о подготовке команды к домашним играм, в частности, ответив на вопрос о неудачной игре казанской команды в большинстве.

«Ребята сработали неплохо. Мы провели хороший матч с «Динамо», где команда играла достойно и особых шансов сопернику не давала. Напряжение, конечно, по ходу игры было, но ребята действовали грамотно. В игре с «Локомотивом» было много эмоций, большое желание. К сожалению, мы допустили несколько ошибок, которые делать не должны. Эти ошибки позволили сопернику атаковать и создавать моменты. С «Северсталью» после таких двух матчей, где было оставлено много сил, пришлось тяжело. Ребята сыграли на результат. В целом поездка, я считаю, получилась неплохой, теперь готовимся к домашним играм.

Клинкхаммер — лучший снайпер? Роб – молодец. Он играет на хорошем эмоциональном фоне, с хорошим желанием, и он всегда был таким. Все его голы трудовые, с «пятака» – это его коронное место. Радует, что он так играет и забивает, это здорово помогает команде.

Игра в большинстве? Мы стараемся поправить этот элемент, много работаем над ним. Это не так просто сделать, как кажется. Если говорить о звене Антона Ландера, то они постепенно начинают набирать свои кондиции при игре в большинстве. Порой чего-то не хватает, но в целом они идут к своей цели. У второй бригады пока не всё получается, надо над этим работать, процесс постоянный», — цитирует Билялетдинова официальный сайт клуба.