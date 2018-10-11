На «Казань-Арене» в следующем сезоне может пройти матч КХЛ на открытом воздухе

Матч Континентальной хоккейной лиги на открытом воздухе на «Казань-Арене» может пройти в следующем сезоне, заявил генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов.

«У КХЛ было желание провести такой матч в этом сезоне. Мы рассматривали это, но ни по срокам, ни по другим возможностям это не получается. В этом сезоне у нас Матч звёзд, слишком много всего будет, в феврале уже «Рубин» начнёт играть. Планируем провести такую игру в следующем сезоне, но в этом году пока нет», — цитирует Якубова ТАСС.

«Казань-Арена» была открыта 6 июля 2013 года и вмещает 45 379 человек. Арена принимала церемонии открытия и закрытия XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года, соревнования по плаванию и синхронному плаванию в рамках чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года, матчи чемпионата мира по футболу.