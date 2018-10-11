КХЛ наложила спортивную дисквалификацию на руководство «Адмирала»

Континентальная хоккейная лига наложила спортивную корпоративную дисквалификацию на руководство «Адмирала» в лице Сергея Сошникова и Александра Селиванова, информирует официальный сайт КХЛ.

«На сегодняшний день общий долг клуба «Адмирал» перед игроками составляет 102,8 млн рублей, из них 56,3 млн — просроченные платежи.



Долги по зарплате возникли в период руководства клубом «Адмирал» Сергеем Сошниковым в качестве генерального директора Ассоциации «ХК «Адмирал» (до 13.05.2018). Мировые соглашения о рассрочке погашения указанных долгов по зарплате были подписаны в июне 2018 года новым генеральным директором Ассоциации «ХК «Адмирал» Александром Селивановым и исполняются с грубыми нарушениями.



В связи с этим, КХЛ приняла решение наложить спортивную корпоративную дисквалификацию на Сергея Сошникова и Александра Селиванова, вследствие чего доступ клуба в базу ЦИБ (в т.ч. для дозаявок новых игроков или обменов) закрыт», — сообщается в официальном заявлении лиги.