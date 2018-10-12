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Сотворит ли «Сибирь» чудо в Екатеринбурге и другие матчи дня

Сотворит ли «Сибирь» чудо в Екатеринбурге и другие матчи дня
Хоккей / КХЛ

Сегодня, 12 октября, в Континентальной хоккейной лиге состоится пять матчей регулярного чемпионата.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Автомобилист» — «Сибирь»;
— СКА — «Северсталь»;
— ЦСКА — «Адмирал»;
— «Динамо» Мн — «Локомотив»;
— «Динамо» Р — «Куньлунь Ред Стар».

Принять участие в опросе также можно по ссылке.

«Автомобилист» по-прежнему не знает горечи поражений в этом сезоне. Команда Андрея Мартемьянова одержала 16 побед подряд.

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