Сотворит ли «Сибирь» чудо в Екатеринбурге и другие матчи дня

Сегодня, 12 октября, в Континентальной хоккейной лиге состоится пять матчей регулярного чемпионата.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Автомобилист» — «Сибирь»;

— СКА — «Северсталь»;

— ЦСКА — «Адмирал»;

— «Динамо» Мн — «Локомотив»;

— «Динамо» Р — «Куньлунь Ред Стар».

Принять участие в опросе также можно по ссылке.

«Автомобилист» по-прежнему не знает горечи поражений в этом сезоне. Команда Андрея Мартемьянова одержала 16 побед подряд.