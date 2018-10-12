Сотворит ли «Сибирь» чудо в Екатеринбурге и другие матчи дня

Сегодня, 12 октября, в Континентальной хоккейной лиге состоится пять матчей регулярного чемпионата.
Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ
«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Автомобилист» — «Сибирь»;
— СКА — «Северсталь»;
— ЦСКА — «Адмирал»;
— «Динамо» Мн — «Локомотив»;
— «Динамо» Р — «Куньлунь Ред Стар».
Принять участие в опросе также можно по ссылке.
«Автомобилист» по-прежнему не знает горечи поражений в этом сезоне. Команда Андрея Мартемьянова одержала 16 побед подряд.