Стал известен состав юниорской сборной России на игры в Чехии

Юниорская сборная России U18 прибыла в Пршибрам, где проведёт три товарищеских матча со сверстниками из Чехии.



В составе команды Владимира Филатова на игры в Чехии — 27 хоккеистов:



Вратари: Илья Горбунов (“Белые Медведи”), Всеволод Скотников (“Красная Армия”), Владислав Щербаков (“Сибирские Снайперы”).



Защитники: Егор Брютов (“Рубин“), Николай Буренов (“Русские Витязи“), Роман Бычков, Илья Миронов (оба — ”Локо”), Никита Ващенко (“СКА-1946“), Даниил Заруба (“Красная Армия“), Даниил Зайцев (“Авто“), Александр Кирпичников (“Белые Медведи“), Антон Мишаков (“Спартак“), Семён Чистяков (“Толпар“).



Нападающие: Родион Амиров, Данил Башкиров (оба — “Толпар”), Захар Бардаков (”Русские Витязи”), Александр Гордин (”СКА-Варяги”), Арсений Грицюк (”Омские Ястребы”), Даниил Гутик, Илья Николаев (оба — “Локо“), Айдар Назмутдинов (“Спутник”), Илья Овчинников (”Авто”), Василий Подколзин (“СКА-1946“), Денис Почивалов (”Чайка”), Егор Спиридонов, Дмитрий Шешин (оба — “Стальные Лисы”), Данила Хулапов (”Красная Армия”).