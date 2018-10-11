«Ак Барс» — «Спартак»: Эмиль Гарипов вернулся в ворота хозяев

Стали известны составы казанского «Ак Барса» и московского «Спартака» на матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 11 октября, начало игры — в 19:00 мск.



«Ак Барс»:



Гарипов (Подъяпольский);

Педан — Постма, Секач — Ландер — Азеведу;

Юдин — Абросимов, Зарипов — Ткачёв — Галиев;

Яруллин — Марков, Лукоянов — Попов — Потапов;

Клинкхаммер — Бурмистров — Глухов, Кара.



«Спартак»:



Гудачек (Беспалов);

Григорьев — Кутейкин, Хохлачёв — Максвелл — Лещенко;

Гончаров — Дыбленко, Карсумс — Ганзл — Даугвиньш;

Осипов — Провольнев, Никонцев — Зубов — Лисин;

Сорокин — Шалагин, Талалуев — Шашков — Косов.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19