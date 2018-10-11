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«Ак Барс» — «Спартак»: Эмиль Гарипов вернулся в ворота хозяев

«Ак Барс» — «Спартак»: Эмиль Гарипов вернулся в ворота хозяев
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы казанского «Ак Барса» и московского «Спартака» на матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 11 октября, начало игры — в 19:00 мск.

«Ак Барс»:

Гарипов (Подъяпольский);
Педан — Постма, Секач — Ландер — Азеведу;
Юдин — Абросимов, Зарипов — Ткачёв — Галиев;
Яруллин — Марков, Лукоянов — Попов — Потапов;
Клинкхаммер — Бурмистров — Глухов, Кара.

«Спартак»:

Гудачек (Беспалов);
Григорьев — Кутейкин, Хохлачёв — Максвелл — Лещенко;
Гончаров — Дыбленко, Карсумс — Ганзл — Даугвиньш;
Осипов — Провольнев, Никонцев — Зубов — Лисин;
Сорокин — Шалагин, Талалуев — Шашков — Косов.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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