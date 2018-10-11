Руа: мне будет тяжело получить работу в НХЛ, учитывая мой уход из «Колорадо»

Легендарный голкипер, а ныне хоккейный тренер Патрик Руа рассказал, что ему будет непросто вновь получить работу в Национальной хоккейной лиге.



«Мне будет непросто получить работу в НХЛ с учётом того, как я ушёл из „Колорадо“. Я понимаю это. С другой стороны, меня сейчас всё устраивает. Я не ищу работу, но на звонок отвечу. Когда я уходил из „Колорадо“, собрал все книги, все наброски по тактике и бросил их в корзину для мусора, решив, что с работой тренера покончено.



Когда мне позвонил президент „Рэмпартс“ Жак Тэнги и предложил работу, я ответил, что должен подумать. Что получилось? У меня появился шанс начать всё сначала, совместить опыт работы с молодёжью и профессионалами. В последние два года я думал, пытался понять, что мне надо было сделать по-другому, лучше… В моём распоряжении было два года, чтобы всё разложить по полочкам. Много времени. Но от себя не убежишь, и я рад, что снова оказался в хоккее», — цитирует Руа официальный сайт лиги.