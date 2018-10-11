«Авангард» — «Слован»: место в основе хозяев получил Алексей Мурыгин

Стал известен состав «Авангарда» на матч с братиславским «Слованом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информирует команда Боба Хартли в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 12 октября, начало встречи — в 19:30 мск.



«Авангард»:



Мурыгин (Бобков);

Медведев — Покка. Широков — Зернов — Михеев;

Емелин — Чудинов, Тальбо — Семёнов — Манукян;

Мартынов — Франсон, Кошелев — Фисенко — Галимов;

Самохвалов — Заседа, Верстиг — Деарне — Петров.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19