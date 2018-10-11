Стал известен состав «Авангарда» на матч с братиславским «Слованом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информирует команда Боба Хартли в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 12 октября, начало встречи — в 19:30 мск.
«Авангард»:
Мурыгин (Бобков);
Медведев — Покка. Широков — Зернов — Михеев;
Емелин — Чудинов, Тальбо — Семёнов — Манукян;
Мартынов — Франсон, Кошелев — Фисенко — Галимов;
Самохвалов — Заседа, Верстиг — Деарне — Петров.
Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19
«Авангард» — «Слован»: место в основе хозяев получил Алексей Мурыгин