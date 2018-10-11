Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

«Авангард» — «Слован»: место в основе хозяев получил Алексей Мурыгин

«Авангард» — «Слован»: место в основе хозяев получил Алексей Мурыгин
Хоккей / КХЛ

Стал известен состав «Авангарда» на матч с братиславским «Слованом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информирует команда Боба Хартли в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 12 октября, начало встречи — в 19:30 мск.

«Авангард»:

Мурыгин (Бобков);
Медведев — Покка. Широков — Зернов — Михеев;
Емелин — Чудинов, Тальбо — Семёнов — Манукян;
Мартынов — Франсон, Кошелев — Фисенко — Галимов;
Самохвалов — Заседа, Верстиг — Деарне — Петров.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент