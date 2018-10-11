Юниорская сборная России обыграла Чехию

Юниорская сборная России сыграла в Пршибраме первый из трех товарищеских матчей со сверстниками из сборной Чехии. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу команды Владимира Филатова.



На перерыв после первого периода сборная России ушла лидером благодаря шайбе форварда Александра Гордина. Во вторые двадцать минут событий было значительно больше — сначала защитник Семен Чистяков удвоил преимущество сборной, хозяева отыграли одну шайбу, а затем нашей команде пришлось обороняться в формате «три на пять» дважды подряд. Тем не менее, едва завершилось последнее из серии удалений, звено Ильи Николаева с Василием Подколзиным и Даниилом Гутиком по краям разыграло комбинацию, которая привела к голу капитана.



В третьем периоде характер игры не изменился, а Подколзин и Гутик повторили свой результативный розыгрыш.



Второй в серии из трех товарищеских матчей команда Владимира Филатова проведет 12 октября в 18:30 по московскому времени.

Сборная России:



Скотников (Горбунов);

Ващенко — Бычков, Гутик — Николаев — Подколзин;

Буренов — Миронов, Шешин — Спиридонов — Гордин;

Брютов — Чистяков, Грицюк — Башкиров — Амиров;

Заруба — Зайцев, Почивалов — Овчинников — Хулапов.