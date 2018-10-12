«Коламбус» обыграл Флориду: у Панарина четыре очка, у Дадонова – три

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». «Пантеры» не смогли одержать первую победу в сезоне, уступив со счётом 4:5 (1:2, 3:1, 0:2).



Самым результативным игроком встречи стал российский форвард «жакетов» Артемий Панарин, набравший четыре очка (1+3). Также заброшенными шайбами отметились Зак Веренски, Энтони Дюклер, Бун Дженнер и Кэм Аткинсон.

В составе «Флориды» три очка набрал Евгений Дадонов (1+2), это его первые результативные действия в сезоне. Также голами отметились Александр Барков, Трой Брауэр и Ник Бьюгстад.

Видео остальных результативных действий российских игроков можно посмотреть на сайте НХЛ.



«Флорида» с одним очком замыкает турнирную таблицу Восточной конференции, «Коламбус» (6) – четвёртый.