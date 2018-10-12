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«Коламбус» обыграл Флориду: у Панарина четыре очка, у Дадонова – три

«Коламбус» обыграл Флориду: у Панарина четыре очка, у Дадонова – три
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». «Пантеры» не смогли одержать первую победу в сезоне, уступив со счётом 4:5 (1:2, 3:1, 0:2).

Самым результативным игроком встречи стал российский форвард «жакетов» Артемий Панарин, набравший четыре очка (1+3). Также заброшенными шайбами отметились Зак Веренски, Энтони Дюклер, Бун Дженнер и Кэм Аткинсон.

В составе «Флориды» три очка набрал Евгений Дадонов (1+2), это его первые результативные действия в сезоне. Также голами отметились Александр Барков, Трой Брауэр и Ник Бьюгстад.

Видео остальных результативных действий российских игроков можно посмотреть на сайте НХЛ.

«Флорида» с одним очком замыкает турнирную таблицу Восточной конференции, «Коламбус» (6) – четвёртый.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 октября 2018, пятница. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
4 : 5
1:2, 3:1, 0:2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 – Веренски (Панарин, Аткинсон) – 13:29 (5x3), 0:2 – Панарин (Дюбуа) – 17:20 (5x5), 1:2 – Дадонов (Барков) – 19:49 (5x5), 2:2 – Барков (Дадонов) – 26:29 (5x5), 3:2 – Брауэр (Писик) – 28:57 (5x5), 3:3 – Дюклер (Панарин, Веренски) – 32:16 (5x4), 4:3 – Бьюгстад (Дадонов, Яндл) – 39:51 (5x5), 4:4 – Дженнер (Харрингтон, Нэш) – 41:15 (5x5), 4:5 – Аткинсон – 57:14 (5x5)
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