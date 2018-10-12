«Нэшвилл» — Виннипег»: Экхольм подрался с Уилером, Сиссонс — с Элерсом

В очередной встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» дома одержал сухую победу над «Виннипег Джетс» со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Заброшенные шайбы на счету Райана Хартмана, Романа Йози и Райана Джохансена. Пекка Ринне отразил все 29 бросков.

На 36-й минуте матча состоялась массовая стычка с участием звёзд обеих команд. Ведущий защитник «Предаторз» Маттиас Экхольм подрался с нападающим «Джетс» Блейком Уилером, а параллельно отношения выясняли форвард «хищников» Колтон Сиссонс и нападающий «реактивщиков» Николай Элерс. Все хоккеисты получили по большому штрафу за драку. Малым штрафом был также наказан защитник «Виннипега» Джейкоб Труба.

Видео момента можно посмотреть на YouTube-канале Sportsnet,