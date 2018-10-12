Форварду «Нэшвилла» Уотсону сократили дисквалификацию на девять матчей

Национальная хоккейная лига сократила дисквалификацию нападающего «Нэшвилл Предаторз» Остина Уотсона на девять матчей регулярного чемпионата, информирует Эллиотт Фридман. Напомним, ранее игрок был отстранён на 27 игр с официальной формулировкой «недопустимое поведение вне льда». Таким образом, теперь срок дисквалификации Остина составляет 18 матчей.

20 июня Уотсон был арестован в городе Франклин, штат Теннесси, по обвинению в домашнем насилии, но был выпущен под залог в $ 4,5 тыс. Обвинения в свой адрес Уотсон не признал и получил три месяца испытательного срока. «Остин Уотсон применил физическое воздействие к своей подруге. Сегодняшнее постановление лиги вынесено в соответствии с конкретными фактами этого дела, оно согласуется с решительным взглядом НХЛ на подобные проблемы. Мы не потерпим подобного поведения», — заявил комиссар лиги Гэри Беттмэн.



Контракт форварда с «Нэшвиллом» истекает после сезона-2019/20. Напомним, что недавно 20-матчевую дисквалификацию получил защитник «Вегас Голден Найтс» Нейт Шмидт за употребление запрещённых веществ.