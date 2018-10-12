Верстиг — о серии поражений: «Авангард» — одна из лучших команд, это неприемлемо

Нападающий «Авангарда» Крис Верстиг прокомментировал поражение от «Слована» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Если смотреть в целом, у нас было очень много шансов. Их вратарь действовал здорово. В концовке им удалось забить гол, сравнять, перевести игру в овертайм. Они поймали волну и в итоге забросили победную шайбу. «Слован» сегодня очень хорошо играл, внимательно действовал в обороне, старался поймать нас на ошибках, и это у них получилось. Нужно отдать им должное, они действительно здорово сыграли.

Три поражения подряд? Это неприемлемо. Это абсолютно не то, чего мы хотим. Лучшие команды находят пути решения проблем и одерживают победы после поражений. «Авангард» — одна из лучших команд, и мы сумеем преодолеть эти временные трудности, нужно это сделать как можно скорее. Нужно создавать трафик у ворот, больше экранировать вратаря, использовать свои шансы. Сегодня у нас были моменты, когда шайба должна была заходить. Но это игра, такое случается.

Проблемы с физическим состоянием? Я думаю, с этим у нас всё в порядке. Мы знаем, на что мы способны, нам под силу добиваться успеха. Сегодня отошли от того, как должны были действовать», — цитирует Верстига официальный сайт клуба.