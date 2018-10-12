Губарев: Тертышный принял сроки, в которые турнирная ситуация должна улучшиться

Генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев прокомментировал перестановки в тренерском штабе челябинского клуба. Герман Титов покинул пост главного тренера, в свою очередь Алексей Тертышный назначен исполняющим обязанности главного тренера.

«Мы с уважением отнеслись к решению Германа Михайловича и принимаем личные обстоятельства. Клуб «Трактор» благодарит его за проделанную серьёзную работу в предсезонной подготовке команды и желает дальнейших успехов в возможном продолжении тренерской деятельности.

В свою очередь хоккейный сезон идёт, и нам необходимо двигаться дальше. «Трактор» готовит не только звёзд хоккея, но и тренерские кадры. У нас есть положительный опыт, когда пост главного тренера был доверен молодому наставнику, Анвару Гатиятулину, и за два с половиной сезона, оказывая ему всестороннюю поддержку, удалось достичь вполне серьёзных результатов.

Поэтому в сложившемся переходном моменте считаем возможным поручить исполнение обязанностей главного тренера «Трактора» Алексею Тертышному. Алексей Викторович работал с молодёжными командами, был главным тренером в Высшей хоккейной лиге и ассистентом нескольких главных тренеров в КХЛ. И что совсем немаловажно — он из известной челябинской хоккейной диаспоры, поэтому и отношение к вопросу у него будет самое серьёзное.

Эти изменения в тренерском штабе ни в коем случае не отменяют задачи, поставленной перед «Трактором» президентом клуба Борисом Дубровским на сезон. По-прежнему обязателен выход в плей-офф и дальнейшее прохождение в кубковой сетке. Алексею Тертышному обозначены определённые сроки, в которые турнирная ситуация должна измениться к лучшему. Он эти условия принял. Желаем ему и тренерскому штабу в этом удачи», — цитирует Губарева официальный сайт клуба.