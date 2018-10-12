Алексей Тертышный назначен исполняющим обязанности главного тренера «Трактора», информирует официальный сайт челябинского клуба. Ранее специалист входил в тренерский штаб команды.

Напомним, что сегодня, 12 октября, стало известно, что бывший главный тренер «Трактора» Герман Титов покинул свой пост по семейным обстоятельствам.

Вчера челябинский клуб потерпел разгромное поражение от «Салавата Юлаева» (0:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. После 16 проведённых матчей челябинская команда занимает 10-е место в Восточной конференции, имея на своём счету 13 очков. «Трактор» одержал шесть побед (пять из них в основное время) и потерпел 10 поражений (девять — в основное время).