«Куньлунь» заключил контракт с голкипером Барри Брастом

«Куньлунь Ред Стар» заключил контракт с голкипером Барри Брастом, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано на один сезон.

Браст выступал в КХЛ на протяжении четырёх сезонов (2013-2017) в составе «Медвешчака», «Югры» и «Слована». В лиге 35-летний канадец одержал 63 победы в 154 матчах, пропуская в среднем за игру 2,30 шайбы и отражая 92,2% бросков. Минувший сезон Браст провёл в Швейцарии, выступая за «Фрибур-Гёттерон».

Напомним, что основным вратарём команды Юсси Таполы является российский вратарь Александр Лазушин. Второй голкипер китайского клуба Иван Налимов получил травму и выбыл из строя до середины ноября. В последних матчах роль бэкапа Лазушина исполняли Дерек Дан и Сунь Дзехао.