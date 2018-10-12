«Автомобилист» – «Сибирь»: Владимир Сохатский сыграет в воротах хозяев

Стали известны составы «Автомобилиста» и Сибири» на матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 12 октября, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Автомобилист»:
Сохатский (Коварж);
Гуркин — Вишневский, Доус — Да Коста – Секстон;
Бодров – Мамкин, Белоусов – Паре – Миловзоров;
Лямин – Егоршев, Рассейкин – Грачёв – Литовченко;
Мишарин – Валитов, Обидин – Попов – Хрипунов.
«Сибирь»:
Красиков (Тейлор);
Логинов — Алексеев, Бертран — Дугин — Саюстов;
Пиганович — Воробей, Михайлов — Комаров — Казаков;
Морозов — Демидов, Яковлев — Романцев — Шаров;
Наумов — Игнатович, Пешехонов — Бодров— Шашков.
Клуб из Екатеринбурга подходит к игре в Магнитогорске с победной серией из 15 матчей. Подопечные Андрея Мартемьянова до сих пор не потеряли ни одного очка в нынешнем сезоне.