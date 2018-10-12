«Автомобилист» – «Сибирь»: Владимир Сохатский сыграет в воротах хозяев

Стали известны составы «Автомобилиста» и Сибири» на матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 12 октября, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Автомобилист»:

Сохатский (Коварж);

Гуркин — Вишневский, Доус — Да Коста – Секстон;

Бодров – Мамкин, Белоусов – Паре – Миловзоров;

Лямин – Егоршев, Рассейкин – Грачёв – Литовченко;

Мишарин – Валитов, Обидин – Попов – Хрипунов.

«Сибирь»:

Красиков (Тейлор);

Логинов — Алексеев, Бертран — Дугин — Саюстов;

Пиганович — Воробей, Михайлов — Комаров — Казаков;

Морозов — Демидов, Яковлев — Романцев — Шаров;

Наумов — Игнатович, Пешехонов — Бодров— Шашков.

Клуб из Екатеринбурга подходит к игре в Магнитогорске с победной серией из 15 матчей. Подопечные Андрея Мартемьянова до сих пор не потеряли ни одного очка в нынешнем сезоне.