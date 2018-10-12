«Динамо» Мн — «Локомотив»: стали известны составы команд

Стали известны составы минского «Динамо» и ярославского «Локомотива» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор. Игра состоится сегодня, 12 октября, и начнётся в 19:30 мск.
«Динамо» Минск:
Энрот (Карнаухов);
Готовец — Уиркош, С. Костицын — Хауден – Пулккинен;
Хенкель – Лисовец, Буйницкий — Ковыршин – А. Костицын А;
Осипов — Хохлов, Казионов — Китаров – Степанов;
Знахаренко, Бовбель — Дроздов – Волков, Артёмов.
«Локомотив»:
Коновалов (Исаев);
Накладал — Рафиков, Локтионов – Контиола — Козун;
Елесин – Кронвалл, Картаев — Алексеев — Апальков;
Аверин — Кутузов, Аверин — Красковский — Санников;
Афанасьев — Аноховский, Каюмов – Иванов – Беляев.
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