«Динамо» Мн — «Локомотив»: стали известны составы команд

Стали известны составы минского «Динамо» и ярославского «Локомотива» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор. Игра состоится сегодня, 12 октября, и начнётся в 19:30 мск.



«Динамо» Минск:

Энрот (Карнаухов);

Готовец — Уиркош, С. Костицын — Хауден – Пулккинен;

Хенкель – Лисовец, Буйницкий — Ковыршин – А. Костицын А;

Осипов — Хохлов, Казионов — Китаров – Степанов;

Знахаренко, Бовбель — Дроздов – Волков, Артёмов.



«Локомотив»:

Коновалов (Исаев);

Накладал — Рафиков, Локтионов – Контиола — Козун;

Елесин – Кронвалл, Картаев — Алексеев — Апальков;

Аверин — Кутузов, Аверин — Красковский — Санников;

Афанасьев — Аноховский, Каюмов – Иванов – Беляев.

Интриги дня КХЛ: кто остановит «Автомобилист»? Уж точно не «Сибирь» Не только сибиряки рискуют нарваться на разгром.