Егоршев: «Салават» — хорошая команда, но «Автомобилист» сейчас никого не боится

Защитник Автомобилиста Станислав Егоршев поделился эмоциями после победы в матче с ХК «Сибирь» со счётом 4:1. Клуб из Екатеринбурга продлил победную серию до 17 матчей.



«За счёт чего удалось победить? У противника сейчас не так много очков, мы готовились серьёзно к игре. Первый период немного проспали, провалили. В перерыве внесли коррективы, сыграли более уверенно, забили нужные голы.



Сказывается ли отсутствие травмированных игроков на игре команды? Конечно, нужны все, но у нас команда, длинная скамейка, пытаемся заменять.



Следующий матч с «Салаватом Юлаевым»? Настраиваемся, как обычно. «Салават» — хорошая команда, играет в хоккей, один из лидеров КХЛ. Сейчас никто не пугает, ко всем готовимся одинаково. Все соперники непростые, все борются, решают свои задачи.



Что посоветовать «Сибири»? Да всё банально: нужно просто работать, потому что только через работу результат придёт.



Есть ли цель побить рекорд СКА по победам? Нет, мы об этом не думаем, не об этом надо думать», — передаёт слова Егоршева корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

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