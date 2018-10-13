Тихонов: «Автомобилист» — молодцы, хочется с ними уже побыстрее сыграть

Нападающий СКА Виктор Тихонов поделился ожиданиями от игры регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Спартаком», а также оценил выступление екатеринбургского «Автомобилиста» в нынешнем сезоне.

«Сейчас новая очковая система, дают два очка, а не три, поэтому надо обыгрывать всех. В «Спартаке» много наших знакомых, которые поиграли в Питере. Наверняка им захочется что-то показать СКА, сыграть лучше. Ну а нам надо продемонстрировать свой уровень.

Отметил ли в календаре, когда СКА играет с «Автомобилистом»? Нет, ещё не смотрел. Но они молодцы. Нашли свой хоккей, идут стабильно, спокойно. Хочется с ними уже побыстрее сыграть, посмотреть вживую, проверить. Знаю команду по именам, вижу, что в «Автомобилисте» мастеровитые, быстрые ребята. Но хочется посмотреть именно их игру», — приводит слова Тихонова «Спорт день за днём».

Матч СКА — «Спартак» состоится 15 октября в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19:30 мск.