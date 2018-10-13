Кенневилль: не рассматриваю возможность дать Киту отдохнуть, он не поймёт

Главный тренер «Чикаго Блэкхоукс» Джоэль Кенневилль поделился мнением об игре 35-летнего защитника Данкана Кита.



«Стоит ли давать Киту больше отдыхать? Это даже не рассматривается, потому что он в порядке. Он всегда в порядке. Говорит, что с ним все нормально. Последнее, о чем он думает, это о сокращении нагрузки. Даже если ты хочешь это сделать, он вопрошающе посмотрит: „Почему?“. Он такой же, как остальные хоккеисты. Он хочет играть, и играть больше», — приводит слова Кенневелля официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«У меня никогда не было личных тренеров, но я всегда проводил собственные исследования. Главное, осознавать желание становиться лучше. Знал, что всегда есть способ стать быстрее и резче, поэтому работал над этим и чувствовал, что становлюсь лучше. В какой-то мере это переросло в одержимость», — сказал Кит.