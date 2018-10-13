Локтионов: «Локомотив» робко начал матч в Минске, но потом здорово прибавил

Нападающий «Локомотива» Андрей Локтионов поделился мнением о выездной победе в матче с минским «Динамо» (5:2).



«Хорошая победа! Первый период робко начали, но здорово прибавили во втором отрезке. В заключительной трети довели игру до победы. Мы хотели выйти ещё собраннее, чем на первую игру с минским «Динамо», но начали робко. Главное, что игра состоит из трёх периодов, и «Локомотиву» удалось добавить.



Большинство? Мы хорошо играли в большинстве, было много голевых моментов. Если брать в целом, команда часто играла в большинстве, надо было больше выжимать из этого, чаще бросать.



Матч с московским «Динамо»? Надо отдохнуть, разобрать ошибки и подготовиться к матчу», — цитирует Локтионова «Страница хоккея Беларуси».

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